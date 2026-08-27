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İnegöl'de Boya İş Yerinde Yangın

İnegöl'de Boya İş Yerinde Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dekoratif boya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daha önce belediye tarafından mühürlenen iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boya imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl Belediyesi tarafından daha önce mühürlendiği öğrenilen Metal Sanayi 20. Sokak üzerindeki dekoratif boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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