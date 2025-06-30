İnegöl'de Bilim ve Doğa Temalı 'Gel Göğe Bakalım' Etkinliği Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Gel Göğe Bakalım' etkinliği, doğa ve bilim meraklılarını bir araya getirerek gökyüzü gözlemleri ve eğitici seminerlerle dolu bir gün sundu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin çocukların merakını artırmayı ve gençlerin hayal gücünü desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Bursa'da İnegöl Belediyesince düzenlenen "Gel Göğe Bakalım" etkinliği, doğa ve bilim meraklılarını buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başalan Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan katılımcı için gökyüzü sohbetleri, planetaryum ve teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gibi etkinliklerin yanı sıra çocuk atölyelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu programın düzenlenmesindeki asıl hedefin çocukların merakını büyütmek, gençlerin hayal gücünü kanatlandırmak ve gönüllere dokunmak olduğunu kaydederek, "Çünkü biliyoruz ki bilim yalnızca laboratuvarlarda değil, bu yaylalarda da yeşerir. Astronomi, sadece teleskopla değil, merak dolu bakışlarla başlar. Kalkınma ise yalnızca altyapı değil zihinsel atmosfer meselesidir." ifadelerini kullandı.

Taban, bu tür etkinliklerle İnegöl'ün eşsiz güzelliğinin de farkına vardıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Eğitmeni Astronom Fevzi Çetin "Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Manav "Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca, yaban hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Gerçek Doğa Hikayeleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Soydugan "Aynalardaki Yıldızlar", Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül "Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk" ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Mehmet Yüksek, Oğuzhan Üçüncü ve Furkan Büyük de gökyüzü tanıtımı ve gözlem konularında görüşlerini paylaştı.

Gece yarısı olduğunda katılımcılar teleskopla Ay'ı inceledi, alanında uzman astronomlardan Ay'ın yüzeysel özellikleri, evreleri ve astronomik önemi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.