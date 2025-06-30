İnegöl'de Bilim ve Doğa Temalı 'Gel Göğe Bakalım' Etkinliği Gerçekleşti

Bursa'da İnegöl Belediyesince düzenlenen "Gel Göğe Bakalım" etkinliği, doğa ve bilim meraklılarını buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başalan Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan katılımcı için gökyüzü sohbetleri, planetaryum ve teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gibi etkinliklerin yanı sıra çocuk atölyelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu programın düzenlenmesindeki asıl hedefin çocukların merakını büyütmek, gençlerin hayal gücünü kanatlandırmak ve gönüllere dokunmak olduğunu kaydederek, "Çünkü biliyoruz ki bilim yalnızca laboratuvarlarda değil, bu yaylalarda da yeşerir. Astronomi, sadece teleskopla değil, merak dolu bakışlarla başlar. Kalkınma ise yalnızca altyapı değil zihinsel atmosfer meselesidir." ifadelerini kullandı.

Taban, bu tür etkinliklerle İnegöl'ün eşsiz güzelliğinin de farkına vardıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Eğitmeni Astronom Fevzi Çetin "Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Manav "Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca, yaban hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Gerçek Doğa Hikayeleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Öğretim Üyesi Prof.Dr. Faruk Soydugan "Aynalardaki Yıldızlar", Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül "Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk" ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri Mehmet Yüksek, Oğuzhan Üçüncü ve Furkan Büyük de gökyüzü tanıtımı ve gözlem konularında görüşlerini paylaştı.

Gece yarısı olduğunda katılımcılar teleskopla Ay'ı inceledi, alanında uzman astronomlardan Ay'ın yüzeysel özellikleri, evreleri ve astronomik önemi hakkında bilgi aldı.