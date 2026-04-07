Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Cankız Ç. ile Sinem Y. (17) konuşmak için Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde buluştu.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında bıçakla bacağından yaralanan Sinem Y, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Cankız Ç. ise ekiplerce yakalanıp özel bir hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.