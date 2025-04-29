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İnegöl'de Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

İnegöl'de Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği baskında 8 kişi uyuşturucu içerken suçüstü yakalandı. Olayda 20 gram esrar ve 15 gram metanfetamin ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği baskında uyuşturucu içerken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda kırsal İsaören Mahallesindeki bir bağ evinde toplanan kişilerin uyuşturucu kullandıkları bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin söz konusu adrese yaptığı baskında bağ evinde uyuşturucu kullanan 8 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ise 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet 'payp' olarak bilinen uyuşturucu içme aparatı ve çeşitli uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) isimli şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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