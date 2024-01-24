İnegöl'de Ara Sokakta Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturan Ferhat Yeşiltaş (22), ara sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Huzur Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Silah sesini duyanlar dışarı çıktığında, ara sokakta başından tüfekle vurulmuş halde yerde yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde yanında av tüfeği bulunan kişinin Ferhat Yeşiltaş olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri ise Yeşiltaş'ın, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunun ölüm haberini alıp olay yerine gelen İrfan Yeşiltaş (50) ile Ferhat'ın ağabeyi Murat Yeşiltaş (27), fenalık geçirdi. Babayla oğlunu, yakınları sakinleştirdi. Yeşiltaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.