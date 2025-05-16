İnegöl'de Altyapı Çalışmasında İşçi Toprağa Gömüldü

İnegöl'de Altyapı Çalışmasında İşçi Toprağa Gömüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen çökme sonucu Kadri E. isimli işçi toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında çöken toprağın altında kalan işçilerden Kadri E. (51), ağır yaralandı. Toprak altında kalan işçi mesai arkadaşları tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'ndeki altyapı çalışmaması sırasında meydana geldi. Çalışma sırasında meydana gelen çökme sonucu işçilerden Kadri E., toprak altında kaldı. İşçinin yardımına mesai arkadaşları koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçi mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden yarım saatte çıkarılıp, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadri E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kadri E.'nin toprak altından kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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