Haberler

Bursa'da bir kişi kayınbiraderini bıçakla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak nedeniyle çıkan kavga sonucu kayınbiraderini bıçakla yaralayan Nevzat G. gözaltına alındı. Olayda Nevzat G'nin eşi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınbiraderini bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Huzur Mahallesi 10. Sokakta Cahit A. (36), eniştesi Nevzat G'nin (40) evine gitti.

Burada ikili arasında alacak nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat G, kayınbiraderi Cahit A'yı bıçakla yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Nevzat G'nin eşi Aysel G. (35) de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltın alınan Nevzat G, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan