İnegöl'de iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap atölyesinde meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki Ahmet A. elini makineye kaptırarak yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçi, ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ahşap atölyesinde meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki Ahmet A. yaralandı.
Çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçiye, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralı işçi, yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burada gerçekleştirilen kontrollerin ardından Ahmet A., ileri tedavi için Bursa Uludağ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel