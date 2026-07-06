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Bursa'da koşarak yola çıkan çocuğa otomobilin çarptığı kaza kamerada

Bursa'da koşarak yola çıkan çocuğa otomobilin çarptığı kaza kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 9 yaşındaki Emir B.'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSAnın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Emir B. (9), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ümran D. (37) yönetimindeki 16 CAD 608 plakalı otomobil, aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emir B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emir B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun koşarak yola çıktığı, otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği, sürücünün ise aracından inerek yaralı çocuğun yanına koştuğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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