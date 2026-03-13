Haberler

Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp yardım istedi

Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp yardım istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bitişik binada yaşayan bir kadın, elinde kova ile pencereye çıkarak yardım istedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bitişik binada olup, elinde kova ile pencereye çıkan kadın yardım istedi. O anlar, kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. O sırada bitişik binadaki dairede yaşayan bir kadın, elinde kova ile pencereye çıkıp, yardım istedi. Şoka giren kadın çevredekilerin yönlendirmesi ile binadan çıkarken; yangın çıkan binada oturan bir vatandaş, balkona çıkıp itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken; çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!