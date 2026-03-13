Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp yardım istedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bitişik binada olup, elinde kova ile pencereye çıkan kadın yardım istedi. O anlar, kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. O sırada bitişik binadaki dairede yaşayan bir kadın, elinde kova ile pencereye çıkıp, yardım istedi. Şoka giren kadın çevredekilerin yönlendirmesi ile binadan çıkarken; yangın çıkan binada oturan bir vatandaş, balkona çıkıp itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken; çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı