Ters yönde 3 kilometre ilerleyen sürücüye 20 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çevre yolunda yaklaşık 3 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü G.A.'ya (43), 20 bin TL idari para cezası uygulandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 16 ARJ 828 plakalı otomobil, sürücüsü G.A.'nın dalgınlığı sonucu Cerrah Kavşağı'ndan ters yöne girip yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araç ve sürücünün kimliğini tespit etti. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak'ta park halinde bulunurken, sürücü ekipler tarafından araç başına çağrıldı. G.A.'ya, 'Çift şeritli yolda ters yönde seyretmek'ten 20 bin TL idari para cezası uygulandı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı