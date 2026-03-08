Haberler

3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Mesudiye Mahallesi Yelken Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
