Haberler

Bursa'da meydana gelen iş ve trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazası ve bir iş kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 trafik ve 1 iş kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosikletin Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda devrilmesi sonucu sürücü, eşi Sidre A. (23) ve çocukları Henadi A. (4) ile Abdullatif A. (2) yaralandı.

Aynı kavşakta meydana gelen başka bir kazada ise devrilen 16 BZP 949 plakalı motosiklet sürücüsü Onur S. (17) yaralandı.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta forkliftle indirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzeme paketinin ayağına düşmesi sonucu yaralanan işçi Sinan Y. (47) de özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Kazalarda yaralanan 6 kişinin kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar