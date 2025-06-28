İnegöl'de 3 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

İnegöl'de 3 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 aylık bir erkek bebek beşiğinde hareketsiz bulundu. Anne, bebeğini emzirip yatırdıktan sonra durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık erkek bebek beşiğinde ölü bulundu.

Osmaniye Mahallesi Zümrüt Sokak'taki bir evde yaşayan anne, 3 aylık oğlu M.Ş'yi emzirip beşiğine yatırdı.

Sabah saatlerinde oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan M.Ş'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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