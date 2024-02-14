İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenledi ve 12 kişiyi gözaltına aldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'taki bir apartmanda ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 göçmenin kaldığı bilgisine ulaştı. Kaçak göçmenlerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.