İnegöl Belediyesi Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkram Ediyor

İnegöl Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her vize ve final döneminde üniversite öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

Öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan "ikram çeşmesi"nde günlük 250 kişilik çorba ikramı gerçekleştiriliyor.

Hafta içi sabah 08.30 ile 11.00 arasında devam edecek çorba ikramı, 24 Ocak'a kadar sürecek.