İnebolu'da çıkan yangında ev ve atölye kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ev ile kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile kereste atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yanında bulunan aynı kişiye ait kereste atölyesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, Mahmutoğlu'na ait ev ile atölye kullanılamaz hale geldi.???????