Çankırı'daki İndağı Kaya Mezarları tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çekiyor

Kastamonu- Çankırı kara yolu üzerinde bulunan İndağı Kaya Mezarları, tarih ve doğa meraklılarının rotasında yer alıyor.

Ilgaz ilçesine bağlı İnköy sınırları içinde bulunan ve Helenistik Dönem'e kadar tarihlendirilen bölgede, insan eliyle oyulmuş mağaralar, kaya mezarları, şapeller, kaya kilisesi olabileceği tahmin edilen tapınaklar bulunuyor.

Çankırı- Kastamonu, İstanbul-Samsun kara yolunun kesişiminde yer alan birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölge, tarih ve doğa meraklılarının dikkatini çekmesinin yanı sıra tarihi İstiklal Yolu'nun üzerinde olması nedeniyle de doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Çankırı bölgesinin Bakır Çağı'ndan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İndağı Kaya Mezarları bölgesinin de kervan yollarının geçiş güzergahında olması sebebiyle kervanların talanlara karşı korunması amacıyla yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Ovacıklı, "Burada kaya mezarları, şapeller, ibadethaneler ve konaklama kısımları mevcuttur. Şapellerden elde edilen bilgilere göre erken Hristiyanlık, yani milattan sonra 300'lü yıllarda, 310-320'li yıllarda daha aktif olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ama elde edilen bulgular daha önceki Helenistik dönemine kadar dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mağaralar tüflü kayalara insan eliyle yapılmış

Bölgenin önceki dönemlerde kısmen tahrip edildiğini söyleyen Ovacıklı, "Burası doğa, tarih tutkunlarının uğrak noktası olarak dikkat çekmektedir. Bölge birçok ilin kesişme noktasında olduğu için ziyaretçiler mevcuttur. Bunlar doğal olarak değil, tüflü kaya olduğu için insan eliyle yapılmış kayalardır. Erken Hristiyanlık döneminde Hristiyanlık yasak olduğu dönemlerde toplu ibadet değil, kişiler kendine mahsus ibadet yerleri yapmışlar. Burada da birçok ibadet yeri, şapel mevcuttur. Yine önemli kişiler mezarlarını kaya mezarları olarak o dönemde yapmışlar." dedi.

Bölgenin özellikle 2000'li yıllardan sonra yapılan çalışmalarla ziyaretçi ağırlamaya başladığını dile getiren Ovacıklı, bölgenin yapılacak çalışmalarla daha aktif hale geleceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

"Ulaşımı da güzelleştirilirse burası gezmeye değer bir yer"

Bölgeyi ziyarete gelen Zafer Özkan da Çankırı-Ilgaz- Kastamonu seyahatleri sırasında bölgeyi sık sık gördüğünü ve merak ettiğini söyledi.

Merakını gidermek için bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Özkan, "Enteresan bir yer. Manzarası da çok güzel. Yukarı çıkmak biraz zor, yorucu oluyor. Ulaşımı da güzelleştirilirse evet, burası gezmeye değer bir yer. Hem manzarası hem tarihi açısından güzel bir yer." ifadelerini kullandı.