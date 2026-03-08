Haberler

Aydın'da ertelenen deve güreşi festivali yapıldı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde şap hastalığı nedeniyle ertelenen 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, yasağın kalkmasıyla birlikte yapıldı ve 93 çift deve katıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şap hastalığı nedeniyle ertelenen 39. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirildi.

Nuri Deveci güreş alanında yapılan organizasyonda, sezonun ilk güreşinde 93 çift deve mücadele etti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, güreşlerin yoğun katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Etkinliği her zaman destekleyeceklerini belirten Erdem, "Geleneksel deve güreşlerimizin, Yörük kültürünün, yöremizin ve bölgemizin kültürünün devam etmesinden yanayız." dedi.

Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi.

Etkinliğe, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın Valiliği, 18 Kasım 2025'te şap hastalığı nedeniyle il genelinde deve güreşi etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise karantina sürecinin tamamlandığı bildirerek yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
