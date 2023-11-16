İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi 445 Hane Ziyareti Gerçekleştirdi

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne bağlı ekipler Başkan Aytekin Kaya'nın talimatıyla 2023 yılı Ekim ayı içerisinde, ilçenin genelinde toplamda 445 hane ziyareti gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda İncirliova'nın her mahallesinde yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, çalışmalarını Ekim ayı içerisinde de sürdürdü. Mahallerde yapılan taramalarda tespit edilen haneleri tek tek ziyaret eden ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını yerinde gördü. Başkan Kaya'nın ' İncirliova'da kimse yalnız kalmayacak' talimatı doğrultusunda hareket eden ekipler, bu kapsamda sürdürdükleri çalışmalarda ulaştıkları hanelerde hasta ve yaşlıların rutin sağlık kontrolleri başta olmak üzere, ev temizliği, berber ve kuaför hizmetlerinde bulundu. Öte yandan gidilen mahallelerde doğum günü Ekim ayı içerisinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara Başkan Kaya tarafından özel hazırlanan doğum günü kartları takdim edilerek, İncirliova'nın çınarlarının doğum günleri kutlandı. Gittikleri mahallelerde sokak sokak, ev ev dolaşan ekipler ziyaret ettikleri hanelerde hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de kendilerine Başkan Kaya'nın selamını iletti.

" İncirliova'da kimse yalnız kalmayacak"

Sosyal Hizmetler Biriminin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Sosyal belediyecilik en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Çünkü bir toplumun medeniyet göstergelerinin başında yaşlı, hasta ve engelli bireylerinin yaşam standartları gelir. Onların yaşam kalitelerini arttırmak için mesai kavramı tanımaksızın ekiplerimiz sürekli sahada oldular ve olmaya devam edecekler. Bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda aile olmak var. İncirliova 7'sinde 70'ine 55 bin kişilik büyük bir aile. ve bu ailenin her ferdi bizim için çok değerli. Yaptığımız çalışmalarda hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir aile üyesine eşit mesafede olduğumuzu gösteriyoruz. 'İncirliova'da kimse yalnız kalmayacak' dedik ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bizim için onların yüzündeki tebessümden daha değerli hiçbir şey yok. Sağlık, berber, kuaför ve ev temizliği gibi çok boyutlu hizmetlerle vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kaya, ücretsiz hasta taşıma hizmetlerinin de devam ettiğini belirterek Ekim ayı içerisinde 500'e yakın hastanın tedavi gördükleri sağlık birimlerine ulaştırıldığını aktardı. Başkan Kaya, ücretsiz hasta servisi, berber, kuaför gibi hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyenin telefon numarasından veya İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne ulaşabileceklerini belirtti. - AYDIN