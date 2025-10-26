Haberler

İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gastronomi Günleri'nde İncesu'nun yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gastronomi Günleri'nde İncesu'nun yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, İncesu Belediyesi standında ilçenin yöresel lezzetleri pekmez, dolaz, üzüm, yufka ve gözlemelerini vatandaşlara tattırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek "İncesu, tarihi ve kültürü ile önemli bir geçmişe sahip bir ilçe. Gastronomi kültüründe de köklü bir geçmişe sahiptir. İncesu mutfağı toprağına sinmiş tarihinin en lezzetli hikayesidir. İncesu'nun gastronomi lezzetlerini vatandaşlara sunma imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerde ilçemizi temsil etmek, ilçeden ve kent merkezinden gelen hemşerilerimizle hem hal olma fırsatını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.