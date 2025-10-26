İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gastronomi Günleri'nde İncesu'nun yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, İncesu Belediyesi standında ilçenin yöresel lezzetleri pekmez, dolaz, üzüm, yufka ve gözlemelerini vatandaşlara tattırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek "İncesu, tarihi ve kültürü ile önemli bir geçmişe sahip bir ilçe. Gastronomi kültüründe de köklü bir geçmişe sahiptir. İncesu mutfağı toprağına sinmiş tarihinin en lezzetli hikayesidir. İncesu'nun gastronomi lezzetlerini vatandaşlara sunma imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerde ilçemizi temsil etmek, ilçeden ve kent merkezinden gelen hemşerilerimizle hem hal olma fırsatını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.