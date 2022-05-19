İncesu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

İncesu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Yağış nedeniyle ilçedeki spor salonunda gerçekleştirilen törene, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İncesu Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından, kız ve erkek öğrenci grupları, hazırladıkları gösterileri sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve okul yöneticilerine ödüllerini Kaymakam Göçer ve Belediye Başkanı İlmek verdi.

Öğrencilerin bayrak ve flama gruplarının yaptığı gösterinin ardından, törenler spor salonundan şehitlik parkına yapılan geçit töreniyle sona erdi.