İnan Kıraç'ın Kaçırıldığı İddiaları Asılsız Çıktı

İnan Kıraç'ın Kaçırıldığı İddiaları Asılsız Çıktı
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İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden izinsiz ayrılması sonrası kaçırıldığına dair iddialar, hastane tarafından yalanlandı. Kıraç'ın, doktorlar ve refakatçileri eşliğinde hastaneden ayrıldığı belirtildi.

İSTANBUL'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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