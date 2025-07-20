İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

İmranlı'da Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü ve Yaralılar Var
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Kaza nedeniyle ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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