İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Heyeti, yaptıkları ilk açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var" dededi.

Terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası DEM Parti heyeti ilk kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Heyet, İmralı'dan döndükten sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var" denildi.

ÖCALAN'IN MESAJI DA PAYLAŞILDI

Öte yandan DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını da paylaştı.

Heyetin yaptığı açıklama şöyle: "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 18 Mayıs 2025 tarihinde İmralı Adasında Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan kamuoyuna şu mesajı iletmiştir:

Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Zizek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE 5. ZİYARET

DEM Parti, 22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından bugünkü ziyaret dahil olmak üzere 5. defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat ve 21 Nisan olmak üzere bugüne kadar 4 defa İmralı'ya gitmişti. Bugünkü görüşme sürecin başından beri 5. görüşme olarak kayıtlara geçti.

İlk 2 görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.