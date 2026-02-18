Haberler

İmder ve İsder'den Genç Mühendisler Buluşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa IUC-Racing takımı öğrencileriyle bir araya gelerek sektörün istihdam ihtiyacına yönelik işbirliği adımları attı. Öğrencilerin projeleri ve sektör dinamikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

(İSTANBUL) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa IUC-Racing takımıyla bir araya gelerek sektörün istihdam ihtiyacına yönelik işbirliği adımları attı.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü bünyesindeki IUC-Racing takımı öğrencileriyle buluştu. Sektörün istihdam ihtiyacına çözüm üretmek ve genç mühendis adaylarını desteklemek amacıyla İMDER & İSDER Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada akademik bilgiler ile sektörün dinamikleri ve gelecek vizyonu bir araya getirildi.

2021 yılında kurulan IUC-Racing, uluslararası mühendislik yarışması Formula Student için hazırladıkları projeyi tanıttı. Yaklaşık 3 yıllık AR-GE sürecini başarıyla tamamlayan ve 2025 yılı itibarıyla üretim aşamasına geçen takım, özellikle sürdürülebilir enerji çözümleri ve elektrikli araç geliştirme odaklı çalışmalarıyla dikkati çekti.

Sektörel tecrübe öğrencilerle paylaşıldı

Etkinlikte öğrencilere hitap eden İMDER & İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, birlik üyesi firmaların ürettiği ve ticaretini gerçekleştirdiği iş ve istif makinalarının teknolojik altyapısını anlattı. Sektörün küresel ölçekteki yerini ve gelecek vizyonunu paylaşan Yiğit, öğrencilerin sektöre yönelik sorularını da yanıtladı. Yiğit ayrıca; iş ve istif makinaları sektörlerinin sunduğu dinamik yapının, genç mühendisler için stratejik ve gelecek vadeden bir kariyer rotası olduğunu belirtti.

Toplantıda IUC-Racing takımı öğrencileri, üretim aşamasına geçen projelerini sunarak İMDER ve İSDER ile olası işbirliği alanlarını görüştü. Projeleri ilgiyle takip eden Yiğit, birlik üyesi firmaların bu teknik çalışmalara katkı sağlaması noktasında koordinasyon yürüteceklerini ve sektörel işbirliği imkanlarını değerlendireceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti