İmamoğlu ve Yavaş'tan 'Aralarında sorun var' dedikodularını bitiren paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında sorun olduğu uzun süredir kamuoyunu meşgul ediyor. İkili bir araya geldikleri ana ilişkin fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu dedikoduları bitirdi.

Son dönemlerde adları 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarının açık olduğu öne sürülmüştü. İkilinin Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesinin açıkladığı törende mesafeli oturması bu dedikoduları daha da ayyuka çıkarmıştı.

DEDİKODULARI BİTİREN PAYLAŞIM

Kamuoyunu meşgul eden konuyla ilgili iki isimden de dikkat çeken bir hamle geldi. Bir araya geldikleri ana ilişkin fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarından paylaşan İmamoğlu ve Yavaş, şimdilik aralarının açık olduğu dedikodularını da rafa kaldırmış oldu.

İmamoğlu, Yavaş ile bir araya geldiği ana ilişkin fotoğraf karesini "Bugün Başkent'imizde, Ankara'mızın değerli başkanı Mansur Yavaş ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek" notuyla paylaştı.

Mansur Yavaş ise "Bugün Başkent'imizde, İstanbul'umuzun değerli başkanı Ekrem İmamoğlu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek" notuyla İmamoğlu ile verdiği pozu paylaştı.