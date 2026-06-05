İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya yönelik 'hakaret davası'nın görülen duruşması 11 Eylül'e ertelendi

Esra GÜNTEPE / Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın duruşması 11 Eylül'e ertelendi. Mahkemeye fiziken katılması beklenen İmamoğlu, aracının yolda arıza yapması nedeniyle duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. İmamoğlu savunmasında, "60 kilometre yol yaptık. Bir anda araba durdu, arabanın ön kaputunu açtılar baktılar, sonra dönüş yoluna geçtik. Arıza yaptı dediler ve geri dönüş yaptılar. 'Araba bozuk dönmemiz lazım' dediler. Arıza yapan araba geri döndürüyorlar. Bu Türk yargı tarihine geçsin, 'bu bir talimat' dedim. Ben bu arabanın bozulduğuna inanmıyorum dedim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme 2023 yılında İmamoğlu hakkında beraat kararı vermiş, itiraz üzerine yapılan yargılamada da yeniden beraat kararı çıkmıştı. Ancak duruşmada sanığın savunmasının alınmadığı gerekçesiyle karar istinaftan dönmüş ve dosyada ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına karar verilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanarak katıldı. Duruşmaya İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraflar savunmalarını sundu.

'BEN HUZURDA SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUM'

İmamoğlu duruşmada yaptığı savunmada, "Yaşananları anlatacağım, sonra ayrılacağım, 07.25'te buradan çıkarıldım, 60 kilometre yol gittikten sonra 'araba bozuk' denildi. Bunu anlatacağım. Sayın yargıç mahkemenizin adil yargılama ile düzeni oluşturmak adına beni fiilen çağrınız olduğunu biliyorum. Ben bu sabah sordum beni kaçta alacaksınız diye, 07.00'da alacaklar dediler ve buradaki gardiyan arkadaşlar beni uyandırdı ve ben 07.30 da buradan çıkarıldım. 60 kilometre yol yaptık. Bir anda araba durdu, arabanın ön kaputunu açtılar baktılar, sonra dönüş yoluna geçtik. Arıza yaptı dediler ve geri dönüş yaptılar. 'Araba bozuk dönmemiz lazım' dediler. Arıza yapan araba geri döndürüyorlar. Bu Türk yargı tarihine geçsin, 'bu bir talimat' dedim. Ben bu arabanın bozulduğuna inanmıyorum dedim. Ben lavabo ihtiyacım var dedim ve durmadılar 20 dakika yol var beklesin dediler. Cezaevinin önüne geldik ve 09.20'de ben buraya geldim. Duruşmanız SEGBİS ile alındı dendi. Bir başsavcının keyfi yerine gelsin diye bir tezgah kurulmuştur. Ben ciddi bir psikolojik baskı altındayım. Huzurda olmadığım için birçok iptal edilmiş mahkeme var. Bu bir işkencedir, canlı canlı işkenceye tabi tutuldum. Yalan konuşuldu tarafıma, bozuk olan araç 60 kilometre gidip geri döndü. Ben huzurda savunmamı yapmak istiyorum. Ben huzurda savunma yapmak istiyorum. Sebebi şudur; Türk yargısını yerle bir etmek isteyenlere karşı sizin gibi yargıçların verdiği mücadeleyi vermek istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun savunmasının alınması için duruşmayı 11 Eylül Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istenmişti. Ekrem İmamoğlu, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda bazı kişilerin Şadi Yazıcı'yı yuhalamalarının ardından, yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. İstinaf hakaret suçu olduğu için basit yargılama yapılamaz duruşma üzerinden karar vermeli gerekçesiyle kararı bozdu. İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından dosya, Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesine geri gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı