İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda iki isim yurt dışında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlattığı iki ayrı soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU İLE MURAT ONGUN GÖZALTINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alınırken, kalan isimler hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

ILICALI'NIN ESKİ BACANAĞI İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen iki isim dikkat çekti. Bunlardan birisi Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı. lıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı öğrenildi. Açıl İngiltere'de olduğu için gözaltına alınamadı.

ONGUN'UN YARDIMCISI YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINAMADI

Öte yandan Medya A.Ş'de görev yapan Emrah Bağdatlı da yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Bağdatlı'nın Murat Ongun'un yardımcısı olduğu öğrenildi.