İmamoğlu'nun diploma davası Silivri'de görülecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada duruşmanın yeri netleşti. İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi, 15 Ocak 2026'daki duruşmanın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonlardan birinde yapılması için cezaevine müzekkere gönderdi.

DİPLOMA İPTALİNE KARŞI DAVA AÇILDI

Üniversite diploması 18 Mart 2025'te iptal edilen ve bir gün sonra yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ndeki mezuniyet sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla alınan kararın iptali için yargıya başvurmuştu.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diploma iptaline ilişkin 18 Mart 2025 tarihli kararının iptali talep edilmişti.

DURUŞMA TARİHİ 15 OCAK

Davanın görüleceği İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi, duruşma tarihini 15 Ocak 2026 olarak belirledi. Mahkeme, İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na müzekkere yazdı.

İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "mali" soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yalnızca "casusluk" soruşturması nedeniyle Silivri dışına çıkarıldığı hatırlatılırken, diploma davası için de cezaevinden çıkarılması bekleniyordu. Ancak mahkeme, duruşmanın Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde yapılmasına karar verdi.

MAHKEME GEREKÇELERİ SIRALADI

Mahkemenin cezaevine gönderdiği müzekkerede, duruşmanın cezaevi yerleşkesinde yapılmasına ilişkin gerekçeler ayrıntılı şekilde yer aldı. Yazıda; mahkeme binasındaki duruşma salonlarının kapasite açısından yetersiz olduğu, mikrofon sisteminin sağlıklı bir duruşma yürütülmesine elverişli olmadığı, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun alanın bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenlerle, 15 Ocak 2026 günü saat 11.00'de yapılacak duruşmanın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki uygun bir salonda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
