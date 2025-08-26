İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI NUSRET YILMAZ GÖZALTINA ALINDI-1

Ayşe GÜREL/ - GÖREVDEN uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan, Trabzon'da gözaltına alındı. Yılmaz polis eşliğinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.

==========

2- AVUKAT MÜCAHİT BİRİNCİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ayşe GÜREL/ - AVUKAT Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, Birinci'nin avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi. Avukat Mücahit Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi.

========

3- BEYOĞLU'NDA ÖNCE YERDE DARBETTİ SONRA GASBEDİP KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR / - BEYOĞLU'nda kaldırımda bekleyen bir kişi, yanına yaklaşan şüpheli 1 kişi tarafından önce darp sonra da gasp edildi. Mağdurun kol saatini ve parasını çalan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa A., kaldırımda beklediği sırada yanına şüpheli 1 kişi yaklaştı. Bir süre sonra İsa A.'ya vurmaya başlayan kişi onu dakikalarca darbetti. Şüpheli ardından İsa A.'nın kol saatini ve üzerinde bulunan bir miktar parasını da çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheliyi gören Güven Timleri B Bölge Amirliği polisleri şüpheliyi uzun süre takip etti. Şüpheli M.E.A. bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Gasp-yağma' suçundan tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği kol saati ve nakit para sahibine teslim edildi.