İmamoğlu'nun Aile Mezarlığına Gamalı Haç Çizildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat'taki aile mezarlığının duvarlarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizildi. Jandarma saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabrinin de bulunduğu Trabzon Akçaabat'taki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı haç çizildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Muhtarı Ömer Hotoman, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarının yanı sıra yola da sprey boyayla gamalı haç çizildiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Jandarma tutanak düzenledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANKA / Güncel