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İmamoğlu, "Ne yaptınız bize?" diyen vatandaşı, açtığı metroları gezdirerek ikna etti

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği pazarda bir vatandaşın "Ne yaptınız bize?" tepkisiyle karşılaşmıştı. Kendisine tepki gösteren vatandaşı alıp açtığı metroları gezdiren İmamoğlu, o anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. İkna olan vatandaş, "Kim yaparsa yapsın önemli olan bu millete hizmet" diyerek İmamoğlu'na hak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) dün ziyaret ettiği pazar yerinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu, "Bize ne yaptınız, ne verdiniz bize?" diyen bir vatandaşa, "Göstereyim mi size tek tek" diyerek yanıt verdi. Vatandaşın kabul etmesiyle birlikte İBB yetkilileri İmamoğlu ile konuşan vatandaşa yapılan hizmetleri gezdirdi.

"SÜRPRİZ SONLU" NOTUYLA PAYLAŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından o anları "Sürpriz sonlu" notuyla o anları paylaştı. İBB yetkililerinin açılışı yapılan metroları gezdirdiği vatandaşın ikna olduğu görüldü.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Vatandaş, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir hizmet olmuş. Böyle hizmetleri kim yaparsa yapsın, siyasi görüşü ne olursa olsun benim için hiç önem arz etmiyor. Önemli olan bu millete hizmet yapan insanın takdiri benim için" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 'Ne yaptınız bize?' diyen vatandaşı, açtığı metrolarda gezdirerek ikna etti

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

İmamoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ibrahim eren:

Atalarımız güzel söylemiş "Kendin çal kendin oyna" Top sakallı muhalif başkana yüklenir, sonra başkan onu başkalarının yaptığı ama açılışı kendisinin yaptığı yerleri gösterir ve o top sakallı muhalif padişahım çok yaşa der:)

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Zeki Anti:

Sanki metroları o yapmış bu vatandaş da buna inanmış, o vatandaşta sorun var herhalde. Bu adam hiç bir halt yapmıyor yapmış gibi gösteriyor. Yapmadıklarını seçim zamanı gelince herkes görür şimdiden ortaya çıkarmanın gereği yok.

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mehmet günal:

herkez den rıcam bu metro hattı ne zaman inşaatı başladı ve ne zaman bitti bir araştırım hep yalanlar..............

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