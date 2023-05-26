İmamoğlu, "Ne yaptınız bize?" diyen vatandaşı, açtığı metroları gezdirerek ikna etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği pazarda bir vatandaşın "Ne yaptınız bize?" tepkisiyle karşılaşmıştı. Kendisine tepki gösteren vatandaşı alıp açtığı metroları gezdiren İmamoğlu, o anların videosunu "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı. İkna olan vatandaş, "Kim yaparsa yapsın önemli olan bu millete hizmet" diyerek İmamoğlu'na hak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) dün ziyaret ettiği pazar yerinde bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu, "Bize ne yaptınız, ne verdiniz bize?" diyen bir vatandaşa, "Göstereyim mi size tek tek" diyerek yanıt verdi. Vatandaşın kabul etmesiyle birlikte İBB yetkilileri İmamoğlu ile konuşan vatandaşa yapılan hizmetleri gezdirdi.

"SÜRPRİZ SONLU" NOTUYLA PAYLAŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından o anları "Sürpriz sonlu" notuyla o anları paylaştı. İBB yetkililerinin açılışı yapılan metroları gezdirdiği vatandaşın ikna olduğu görüldü.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Vatandaş, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir hizmet olmuş. Böyle hizmetleri kim yaparsa yapsın, siyasi görüşü ne olursa olsun benim için hiç önem arz etmiyor. Önemli olan bu millete hizmet yapan insanın takdiri benim için" ifadelerini kullandı.