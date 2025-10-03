Haberler

İmamoğlu'ndan Hasta Tutuklular İçin Tahliye Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları olan mahkumlar için tahliye çağrısında bulundu. Ayşe Barım için verilen yeniden tutuklama kararını eleştiren İmamoğlu, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını beklediklerini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları olan Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi üzerinden hasta tutuklu ve mahkumlar için tahliye çağrısında bulundu. İmamoğlu, AİHM ve AYM kararlarının uygulanarak Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay'ın da tahliyelerini beklediklerini ifade etti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor. Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım'ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiç hak etmedikleri halde cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, Mehmet Murat Çalık, Muhittin Böcek ve tüm hasta mahkumlar ve tutuklular da vicdan gereği tahliye edilmelidir. Aynı şekilde, hukuk ve yasalarımız gereğince AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Can Atalay'ın tahliyelerini bekliyoruz. Önce Adalet! Önce Hürriyet!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.