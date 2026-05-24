CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Ekrem İmamoğlu: "İşbirlikçilerine İnat, Mücadeleyi Topyekün Başlatmak Zorundayız"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin genel merkezine polis müdahalesiyle tahliye sürecine tepki göstererek, 'saray darbesi' olarak nitelendirdiği gelişmeye karşı topyekün mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına tepki göstererek, "Aklımızla yüreğimizle, vicdanımızla milletçe kazanmak zorundayız. Gün, milli iradeyi, milli egemenliği, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafa etme günüdür. Damarlarımızdaki asil kan 86 milyona bunu emretmektedir! Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı bir saray darbesidir. Talimatı verenler de uygulayanlar da bellidir. 'Yok hükmünde' dedikleri CHP yönetimi değil, Türk milletinin kutsal iradesidir. Milli egemenliğe mahkemeler yoluyla baş kaldırılmıştır. 'Türk milleti adına' karar alan mahkeme, milli iradeyi yok hükmünde sayarak, Cumhuriyeti ve demokrasiyi imha etmektedir. Hepiniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz! Bu millete kader tayin etmeye kalkanlar, bu ulusun iradesini teslim almaya çalışanlar sizden önce ne yaşadıysa aynısını yaşayacaksınız."

"HİÇ SEÇİM KAYBETMEDİK"

Bugün aynılar aynı yerdedir! Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz! Bizim yerimiz, milli iradeye düşmalık edenlerin yanı olmadı, olmayacak. Darbecilerin hukuksuz manevralarının, baskın seçim hazırlıklarının, ana muhalefeti işgal çalışmalarının, hepsinin farkındayız. Koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar, bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır. Biz hiç seçim kaybetmedik ve milletin iradesiyle Türkiye'nin birinci partisi olduk.

"HADLERİNİ BİLDİRELİM"

Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel'in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Büyük milletim! 'Umutsuz zamanlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' diyen Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri: İstikbali, Cumhuriyet'i, demokrasiyi ve geleceğimizi korumak için yaşadığımız zorlukları dert etmeyin. Ayağa kalkın!  Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim.

Aziz milletim! Korkmayacağız! Her gün huzursuz olmaktan, acı çekmekten bıkmadınız mı? Eğer susarsak, siyasilerden, spor ve sanat dünyasından, üniversitelerden sonra sıra size, milletimize gelecektir. Siyasi parti liderleri, mesele CHP meselesi değildir! Hattı müdafa değil, sathı müdafa yapmak zorundayız! Gerçekten milleti temsil ettiğinize inanıyorsanız, derhal en güçlü şekilde Cumhuriyet'i, demokrasiyi ve adaleti savunmak zorundasınız. Millet hepimizi çağırıyor ve 'artık yapın' diyor! Bu topraklarda halay da zeybek de horon da dik oynanır. Biz dimdik olacağız ki millet boyun eğmeyecek!

BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Aklımızla yüreğimizle, vicdanımızla milletçe kazanmak zorundayız. Hiçbir çılgın, Türk milletine zincir vuramaz! Gün, milli iradeyi, milli egemenliği, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafa etme günüdür. Damarlarımızdaki asil kan 86 milyona bunu emretmektedir! Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız. Milletimizin iradesi, kararlılığı ve yol göstericiliği yegane rehberimiz olacaktır! Büyük Türk milleti darbeye teslim olmayacaktır! ya bugün ya hiç!"

Kaynak: ANKA
