İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken sözler: Kendimi taca ya da auta atmıyorum

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset sahnesi de iyice kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli iken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz açıklanmadı. Muhalefet partileri ise bu konuda ağız birliği ederek seçim dönemine girilinceye kadar adaylarını açıklamayacaklarını beyan etti.

Ancak kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı sık sık geçiyor. Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Başkanı İmamoğlu'na, "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusu yöneltildi.

"ADAYIM KILIÇDAROĞLU'DUR"

İmamoğlu, bu soruya "Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramı ile demiyorum, daha büyümeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP'nin genel başkanı, genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı. Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor. 1.5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1.5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsun diye sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesini ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum." yanıtını verdi.

"SÜRECİ UZAKTAN İZLEMEM"

İBB Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Böyle bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur. Bu, sadece İstanbul başarılı olursa ittifak kazanacak anlamına gelmiyor. Ankara başarılı olursa bu ittifak başarılı olacak ya da İzmir ya da Adana, Mersin, Antalya, Hatay…"