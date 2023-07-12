İmamoğlu'ndaki yangın kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yakılan anızın ormanlık alana sıçraması sonucu oluşan yangında kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Musullu Mahallesi'nde bir tarlada anız yakılması sonucu, yangın ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Müdürlüğü ekipleri ve 15 arasöz sevk edildi. Ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalelerinin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.