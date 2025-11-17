Haberler

İmamoğlu'nda Motosiklet Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Eyüp Cihan Yıldız ve 15 yaşındaki kuzeni Mehmet Yıldız yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu kuzen sürücüler hayatını kaybetti.

Camili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen Eyüp Cihan Yıldız (17) idaresindeki motosikletle kuzeni Mehmet Yıldız'ın (15) kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Eyüp Cihan Yıldız'ı İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Eyüp Cihan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından Camili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.