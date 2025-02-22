İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Sıcak Gelişme:
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı hangi üniversiteden mezun ? günün sorusu :)
Adamlar her yolu deniyor aday göstermemek için
Hazır başlatmışken reisin de diplomasını araştırın bir zahmet.
birde ayakkabı kutusuna para sallamıştı onun içinde açılsın ses kayıtları hala duruyor bu imamoğlu tam bir hırkız ya
sayin cumhurbaskaninin da universite diplomasi hakkinda ayni sorusturmanin baslatilmasini istiyorum bur turk vatandasi olarak
?????? nefesde alıyor soruşturma açmaları gerek
Aynı soruşturmayı birde rte ye yapsanız. 23 yıldır diploması var mı yok mu anlamadık. Bir tane üniversite fotosu yok, bir tane üniversite arkadaşı yok.
şaka gibi bir ülkedeyiz yeminle, c. başkanı kendi yaptıklarının hepsini muhalefete iftira atıyor ve buna da belli bir kesim inanıyor
ÇAMUR AT İZİ KALSIN İYİCE KAFAYI YEDİLER O KADAR KORKMUŞLARKİ BAŞKANI İNDİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR
hahaha
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