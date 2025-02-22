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İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Türkiye Cumhurbaşkanı hangi üniversiteden mezun ? günün sorusu :)

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Haber YorumlarıCece Cece:

Adamlar her yolu deniyor aday göstermemek için

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Hazır başlatmışken reisin de diplomasını araştırın bir zahmet.

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıÜmit TV:

birde ayakkabı kutusuna para sallamıştı onun içinde açılsın ses kayıtları hala duruyor bu imamoğlu tam bir hırkız ya

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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

sayin cumhurbaskaninin da universite diplomasi hakkinda ayni sorusturmanin baslatilmasini istiyorum bur turk vatandasi olarak

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Haber Yorumlarıvelı yun:

?????? nefesde alıyor soruşturma açmaları gerek

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Aynı soruşturmayı birde rte ye yapsanız. 23 yıldır diploması var mı yok mu anlamadık. Bir tane üniversite fotosu yok, bir tane üniversite arkadaşı yok.

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

şaka gibi bir ülkedeyiz yeminle, c. başkanı kendi yaptıklarının hepsini muhalefete iftira atıyor ve buna da belli bir kesim inanıyor

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Haber YorumlarıMuharrem Bakır:

ÇAMUR AT İZİ KALSIN İYİCE KAFAYI YEDİLER O KADAR KORKMUŞLARKİ BAŞKANI İNDİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

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Haber Yorumları5gk5j74jsh:

hahaha

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