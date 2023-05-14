İmamoğlu ve Yavaş ellerindeki son veriyi paylaştı: Kılıçdaroğlu yüzde 49 ile önde

Türkiye genelinde açılan sandık oranı yüzde 85'lere yükselirken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti. AA'nın manipülasyon yaptığını belirten İmamoğlu, ellerindeki verileri paylaştı. İmamoğlu, "10 milyon oy henüz sayılmamış. Toplam oyların yaklaşık yüzde 20'si. Erdoğan'ın oyunun düşeceği, genel başkanımızın oylarının yükseleceği net ortada. Kılıçdaroğlu yüzde 49, Erdoğan yüzde 45 civarında" dedi.

13. Cumhurbaşkanı veTBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oy sayma işlemi hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha kameralar karşısına geçti. İki isim seçimlere ilişkin ellerinde olan verilere göre son durumu paylaştı.

"AA BİTKİSEL HAYATTA BİR KURUM"

AA'nın manipülasyon yaptığını belirten İmamoğlu, "10 milyon oy henüz sayılmamış. Toplam oyların yaklaşık yüzde 20'si. AA Erdoğan'ı 50'nin üstünde tutmak için çaba harcıyor. AA bitkisel hayatta bir kurumdur. O kurumu biz ayağa kaldıracağız. Onlar yalancıdır. Yüzde 85'lere kadar idare edebilirler. Ondan sonra bütün bariyerleri düşecek. Bu senaryoyu bize yaşattılar. Belediye seçimlerinde oyların yüzde 98'i sayılmıştı. Yüzde 2'lik kısımda durdurdular. Sonuç ortada. " dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN OYLARININ YÜKSELECEĞİ NET ORTADA"

Ellerideki verilere göre seçime ilişkin son durumu paylaşan İmamoğlu, "Elimizdeki veriler seçimin böyle sonuçlanmayacağını gösteriyor. Erdoğan'ın oyunun düşeceği, genel başkanımızın oylarının yükseleceği net ortada. Kılıçdaroğlu yüzde 49, Erdoğan yüzde 45 civarında" dedi.

"İŞİ OLDU BİTTİYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yavaş ise, "İşi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Milletimiz ne takdir ederse o olacak. Son oy açıklanana kadar sandıkları terk etmiyoruz. Türkiye bu durumlara alıştı." ifadelerini kullandı.