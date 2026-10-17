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İmamoğlu davasında çapraz sorgu bitti, savcı iki tutuklu sanığın tahliyesini istedi

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 101. duruşmasında, 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu tamamlandı. Savcı, tutuklu sanıklar Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 101. duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu tamamlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusuyla devam edildi.

Cumhuriyet savcısı, "CHP İl Binası Başkanlığının alınma süreci var. Bu süreçle ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler de oldu, iddianameye de bunlar yansıdı. Süreçle ilgili resmi para yatırımının haricinde gayriresmi paraların taşındığı esnada genel müdürünüz Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş aynı karelerde görülüyor. Bu konu hakkında bilginiz var mıydı?" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu da bu soruyu, "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim. Nasıl sonradan öğrendim? Bu zaten basına düşmüştü biz daha hapse girmeden, 2024 seçimlerinden önceydi, o zaman konuşmuştum diye hatırlıyorum. Yani parti adına oraya gitmişler. Tekrar ifade ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya tanık olarak çağrılmasını talep ediyorum." diye cevapladı.

Savcı, "Buradaki iddia aklama iddiası yalnız." demesi üzerine ise İmamoğlu, "Ama ben diyorum ki bu bağış, bağış. Aklamayla ilgisi yok yani. Ben de diyorum iddiaya karşı deliliniz ne, bu değil mi? Ona cevap veriyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının, "S. Gayrimenkul üzerinden Bodrum Ortakent'te bir villanın içinde bulunduğu şirketi alma meselesi var iddianamede. Şirket müdürünüz ve dosya sanığı Tuncay Yılmaz'ın gayri resmi olarak masada saydığı 1 milyon euro gibi nakit para var. Bu parayı babanız Hasan İmamoğlu'ndan aldığını beyan etmiştir. Babanızın Hasan İmamoğlu'nun savcılık ifadesinde 1 milyon euronun kaynağını açıklayamadığı mahkeme huzurunda da ortaya çıktı. Bahsettiğimiz paranın kaynağı hakkında sizin bilginiz var mıdır? Çünkü şirketiniz de bir şirket satın alıyor, içinde bir gayrimenkul var, 1 milyon euro para elden veriliyor." şeklindeki sorusunu İmamoğlu, "Hasan Bey ifade etti, kaynağı bulunamadı demedi, 'Evet, benim paramdır.' dedi." ifadesiyle yanıtladı.

İmamoğlu, savcının, "İddianamede Şişli'yle ilgili bir anlatım var. İddia edilen bağışlar kapsamında verilen izinler var. Mesela M. Hastanesi'nin 8 milyon dolarlık rüşvet iddiası, hatta bunun 4 milyon doları şartlı bağış, 4 milyon doları ise Adem Altıntaş'a elden teslim şeklinde. Bu hastanenin sahipleri o süreçte size gelmiş doğru mu?" sorusu üzerine "Bu tür gelenleri her zaman olduğu gibi muhatabına ya yönlendiririm ya randevusuna destek olurum. Yönlendirdim, ondan sonrası tümüyle Emrah Şahan'ın anlattığı şekliyle, öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü Emrah Şahan'a olan inancım tamdır. Hiçbir şekilde bana bir şikayet ulaşmadı." dedi.

İçişleri Bakanlığı avukatının "İstaç AŞ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay'ın 24 Haziran 2025 tarihli ifadesinde, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in satın alımlarda çıkacak ihalelerin kendilerine bildirilme yönünde talimat verdiklerini ve ihalelerle ilgili bilgilerin önce WhatsApp üzerinden, daha sonra kapalı zarf içerisinde Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e bildirdiğini beyan etmiştir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in görev tanımlarında bu şekilde bir şey var mı?" sorusunu yönelttiği İmamoğlu, "Ertan Yıldız'ın görev tanımında var, İBB belediye başkan danışmanı olarak bir görevi var ama Fatih Bey'in böyle bir görevi yok. Usule uygun olmayan bir bilgiyi alıp almadığı konusunu bilmem mümkün değildir. Bunlar beyandan ibarettir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmada avukatların beyanları dinlendi.

Daha sonra görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar eski Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyelerini, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamını istedi.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA
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