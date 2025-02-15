İmamoğlu: Cemevlerine Kamu Hizmetleri Helaldir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'ndeki Hızır Lokması Paylaşımı'na katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Alevi vatandaşların inancına, yaşamına, taleplerine, cemevlerine dönük yapılacak kamu hizmetlerinin, annelerin ak sütü kadar helal olduğunu söyledi.

Tüm eksiklik ve sıkıntıları gidermekte kararlı bir ekip olduklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'umuzda ilk kez kapsayıcı bir biçimde 110 cemevimizin tamamıyla irtibat kurmuş, onlarla dayanışma içinde olmuş ve bunu daha da geliştirerek olmaya devam edecek İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Her türlü bakım, tamirat, onarım hususunda elimizden gelen, bütçemizin el verdiği tüm destekleri sunma gayretindeyiz."

İmamoğlu, hizmetlerinin İstanbul ile sınırlı olmadığını, Tunceli Pülümür'deki Pir Sultan Evi'ni restore ettirerek hizmete sunduklarını, Hacıbektaş ilçesine de büyük yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Hacıbektaş'ta yapılan Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliklerinin düzenleyici ortağı olduklarını anımsatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Eylül 2024'te İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla aldığımız bir kararla Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kurduk ve bütün inançlara hizmet ediyoruz. O müdürlüğün yönetmeliğinde, 'Cami, mescit, kilise, sinagog gibi ibadethanelerimiz...' diye yazan kısmı, 'Cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog gibi...' diyerek, ilk defa cemevlerini de bir ibadethane biçimiyle belediyemizin yönetmeliğine kattık."