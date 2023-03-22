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İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

Güncel Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İETT bünyesine 700 şoför alacaklarını duyurdu. İmamoğlu, "Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından megakentlilere bir duyuruda bulundu. İmamoğlu, İETT bünyesinde 700 şoför alacaklarını belirtti.

"KADINLARIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İBB Başkanı'nın paylaşımında, "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum. Başvuru ve bilgi için; kariyer.ibb.istanbul" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu, 700 şoför alımı yapacaklarını duyurdu: Özellikle kadınlarımızın başvurması çağrısında bulunuyorum

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İETT Güncel Haberler

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