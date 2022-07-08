İmamdan cuma hutbesinde skandal ifadeler: Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin?
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Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan doktorları hedef gösteren Cuma hutbesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunan imam sözlerinin devamında ise skandal ifadeler kullandı; "Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin?"
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Türk Tabipleri Birliği, kan donduran saldırı sonrası ülke genelinde 2 günlük grev kararı alırken, dün çok sayıda ilde düzenlenen eylemlerde sağlık çalışanlarına şiddetin tırmanmasına tepki gösterilerek, yetkililere bu konuda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.
Sağlık çalışanlarının başlattığı greve ise bazı kesimlerden eleştiriler yükseldi. Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savundu.
İmam skandal ifadelerini ise şu şekilde sürdürdü; "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."