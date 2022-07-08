İmamdan cuma hutbesinde skandal ifadeler: Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmamdan cuma hutbesinde skandal ifadeler: Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin?

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan doktorları hedef gösteren Cuma hutbesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunan imam sözlerinin devamında ise skandal ifadeler kullandı; "Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin?"

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Türk Tabipleri Birliği, kan donduran saldırı sonrası ülke genelinde 2 günlük grev kararı alırken, dün çok sayıda ilde düzenlenen eylemlerde sağlık çalışanlarına şiddetin tırmanmasına tepki gösterilerek, yetkililere bu konuda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve ise bazı kesimlerden eleştiriler yükseldi. Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savundu.

İmam skandal ifadelerini ise şu şekilde sürdürdü; "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

by nokta :

öcalana özgürlük isteyen tabipler birliği başkanı değil mi konuşmaya gerek yok. bunlar halkı düşünse grev kararı almazdı.

Cevap Yaz 11 14 Yayından Kaldır
emmi:

sağlık tarafında ciddi bir operasyon var gibi insanlar sürekli tahrik ediliyor-şiddet kadar yapılan grevde yanlış- nedense özel hastanelere bir yönlendirme var! pandemiden beri bu böyle

Cevap Yaz 7 32 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title