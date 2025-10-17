İmam Hatip Okullarının 74. Kuruluş Yıldönümü Espiye'de Kutlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde, imam hatip okullarının 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Espiye Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organize edilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Mahmut Celalettin Ökten'in hayatını konu alan sinevizyon gösterildi.

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yılmaz, imam hatip okullarının yalnızca akademik bilgi veren kurumlar değil, aynı zamanda milli, manevi ve ahlaki değerleri yaşatan önemli eğitim alanları olduğunu söyledi.

Lisenin müdürü Ekrem Cebeci de programın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.