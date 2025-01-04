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İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı Düzenlendi

İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı Düzenlendi
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İstanbul'da düzenlenen çalıştayda, imam hatip okullarındaki Arapça eğitiminin etkinliği ve öğretiminde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Çalıştayda, Arapça öğretimi için yeni yöntemler ve materyaller hakkında uzmanlardan bilgi edinildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip Araştırmaları Merkezi (İHAMER) desteğiyle "İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğretim Programları ve Materyalleri Daire Başkanı Hasan Özarslan, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan Yapıcı, imam hatip okullarındaki Kur'an-ı Kerim ve Arapça öğretiminin, sorun ya da fırsat olarak görülen bir alan olduğunu söyledi.

Arapça eğitiminin imam hatip okullarına has bir alan olduğunu aktaran Yapıcı, "Ziyaret ettiğimiz okullarımızda gördüğümüz iki manzara var. Büyük çoğunluğunda, okullarımızda Arapça öğretimi konusunda sorunlar yaşandığını, bazı okullarımızda Arapça öğretimi konusunda mesafeler alındığını gördük. Bu konunun okullarda bir dil öğretimi çerçevesinde, güncel ve modern gözlemlerle gayet güzel şekilde gittiğini görüyoruz." diye konuştu.

Yapıcı, İstanbul'un bu anlamda büyük bir laboratuvar olduğunu belirterek, "430 tane imam hatibimiz var. Bünyedekileri de katarsak ortaokullarla birlikte bu rakam 600'e varır. 200 binin üzerinde öğrencimiz var ve burada bir saha tecrübesi var. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da önemli çalışma başlıkları var. Biz tüm bu paydaşları bir araya getirerek Arapça öğretimi konusunu masaya yatıralım istedik." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın amacının, istişare ve tecrübe paylaşımının yanı sıra farklı yöntem ve görüşleri dinlemek olduğunu belirten Yapıcı, "Çalıştaylarda kendimize ödev çıkarıyoruz 'Yerelde biz ne yapabiliriz' başlığında. Bizi aşan, Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren kısımları da görüş olarak sunuyoruz. O yüzden buradan aldığımız geri dönüş, son çalıştaylardan da ortaya çıktığı üzere bize önemli bir alan açtı." dedi.

Yapıcı, imam hatip okullarındaki Arapça eğitiminin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin beklentisini karşılayacak bir ders olmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çalıştaydan beklentimiz, Arapçayı bir yük olarak değil imkan olarak görecek, Arapça öğretimini imam hatip okullarının olumsuz bir tarafı değil, tam aksine 'burada Arapça var' diyerek okulu bir adım daha öne çıkartacak, Arapçayı yalnızca İslami ilim olarak değil, bugünkü dünyanın gerektirdiği yetkinlikler çerçevesinde bir dil olarak görecek ve Türkiye'nin de bulunduğu bir coğrafyada, Arapça bilmeyi büyük bir fırsat olarak görecek, çocuklarımız için yeni bir alan açmak."

Arapça öğretiminde yol haritası sunulacak

İmam hatip okullarındaki Arapça dersinin daha etkili ve verimli hale gelmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, imam hatip ortaokulları ve liselerinde verilen Arapça derslerinde kullanılan materyaller, etkinlikler, yöntem ve teknikler, dil bilgisi konularının dil öğretimindeki konumu, Türklerin Arapça öğrenmesinde karşılaşılan zorluklar, Arapça öğretiminde ortak kelimeler ve Kur'an-ı Kerim'in rolü, temel becerilerin Arapça öğretiminde doğru kullanılması konuları ele alınacak.

Bu kapsamda tartışılacak konular, gün boyu sürecek çalıştayda uzmanlar tarafından 8 konu başlığı altında incelenecek ve rapor olarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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