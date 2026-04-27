İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Konya'da 4-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin artık sadece dereceye giren öğrencilerin sahne aldığı bir final değil, her öğrencinin emeğinin, her öğretmenin rehberliğinin, her okulun kurumsal katkısının ve imam hatip camiasının ortak heyecanının görünür hale geldiği büyük bir buluşma olacağını söyledi.

İşleyen, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, imam hatip okulları arasında 42 yıldır devam eden mesleki yarışmalarını şölene dönüştürdüklerini belirtti.

İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni ile mesleki yarışmaların klasik yarışma formatının dar sınırlarından çıkartılarak, daha kapsayıcı, katılımcı ve daha görünür bir yapıya kavuştuğunu dile getiren İşleyen, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon artık sadece dereceye giren öğrencilerin sahne aldığı bir final değil, her öğrencinin emeğinin, her öğretmenin rehberliğinin, her okulun kurumsal katkısının ve imam hatip camiasının ortak heyecanının görünür hale geldiği büyük bir buluşma olacaktır. İmam hatip okulları, hem akademik anlamda hem sosyal, kültürel anlamında hem de mesleki beceriler anlamında oldukça güzel faaliyetler yapıyor, güzel başarılar elde ediyor. Ancak okulların elde ettiği bu başarıları, faaliyetleri biz yeterince tanıtamadığımızı düşündük. Bu yarışmayı bu hale getirmenin bir başka sebebi de buydu. Biz biliyoruz ki bu süreçte kaybeden yoktur. Yarışmaya hazırlanan her öğrenci kazanmıştır, ona emek veren her danışman öğretmen kazanmıştır. Öğrencisinin yanında duran her okul müdürü, her yönetici, her veli bu sürecin bir parçası olarak bizce kazanmıştır. Bu nedenle bu şölen sadece sonuçların ilan edildiği bir organizasyon değil, emeğin, gayretin, aidiyetin ve temsil bilincinin takdir edildiği bir eğitim iklimi olacaktır."

İşleyen, programın geleneği teknolojiyle, mesleki eğitimi kültür ve sanatla, okul aidiyetini toplumsal katılımla buluşturan yeni bir model ortaya koyduğunu vurgulayarak, öğrencilerin sadece akademik başarıyla değil, ahlakıyla, estetik zevkiyle, hitabetiyle, özgüveniyle, kültürel aidiyeti ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmesini önemsediklerini bildirdi.

Toplantıya Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı.

Okul, ilçe, il ve bölge aşamalarını birincilikle tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrenciler, Türkiye derecesi için Konya'da 4-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda bir araya gelecek.

?"Genç Sada ve Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "?Genç Sada ve Genç Nida Hafızlık Yarışması", "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması", "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" olarak 4 kategoride düzenlenecek İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, TİMAV, İlim Yayma Cemiyeti, YECVA, Türk Anadolu Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar da destek veriyor.