İlkokul Öğrencileri 29 Ekim İçin Tarih Derneğini Ziyaret Etti

İlkokul Öğrencileri 29 Ekim İçin Tarih Derneğini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret ederek geçmişle ilgili bilgiler aldılar.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ilçedeki Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği'ne ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Emel Okandan, öğrencilere dernek binasında geçmişe ışık tutan eski eşyalar, el emeği göz nuru işlemeler, kaplar, çanaklar ile geleneksel oya ve dantel örnekleri hakkında bilgi verdi.

