İlkadım'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 651 sentetik ecza hapı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında iki kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada 651 sentetik ecza hapı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel