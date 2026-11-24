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Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali, Çin'in "Şıncou-24" insanlı uzay misyonuna katılarak ülkesinin Dünya yörüngesine çıkan ilk vatandaşı ve Çin'in Tiengong uzay istasyonunu ziyaret edecek ilk yabancı astronot olacak.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Sözcüsü Cang Cingbo, Ciuçüen Uydu Merkezi'nden yarın "Şıncou-24" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Cang, uzay istasyonuna yapılacak 12. insanlı seferde, Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Pakistanlı Muhammed Zişan Ali'nin görev alacağını bildirdi.

Yükleme uzmanı olarak sefere katılacak olan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak.

Ali, ikili işbirliği programı çerçevesinde çeşitli bilimsel deneylere katılacak.

Uzay yolculuğu öncesinde santrifüj, acil durum prosedürleri ve hayatta kalma eğitimlerinden geçen Ali, uzay aracındaki anahtarların, yazılımların, programların ve sesli duyuruların tamamının Çince olması nedeniyle dil eğitimi de aldı.

Pakistan ile Çin'in uzay işbirliğinde yeni dönem

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, fırlatma törenine katılmak üzere 22 Kasım'da Çin'e gitti.

İkbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzay yolculuğuna doğru ilk adımımızı atarken önümüzdeki heyecan verici günleri sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Pakistanlı astronot Ali'nin Çin'in insanlı uzay misyonuna katılması, iki ülke arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden uzay işbirliğinde yeni bir dönem oluşturuyor.

Pakistan'ın uzay programı başlangıçta uydu geliştirme ve fırlatma çalışmalarına odaklanırken, Çin ile yürütülen ortak projelerle daha ileri teknoloji alanlarına genişledi.

İki ülke arasındaki işbirliği, 1990'da Pakistan'ın ilk deneysel uydusu Badr-1'in Çin'e ait bir roketle Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya gönderilmesiyle başladı. O tarihten bu yana ortaklık kapsamında çeşitli projeler hayata geçirildi.

Haziran 2021'de Çin ve Pakistan bayrakları, Long March-2F taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70'inci yıl dönümünü anmak amacıyla Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından uzaya gönderilen bayraklar, uzay aracının üç ay yörüngede kalmasının ardından Dünya'ya geri getirildi.

Nisan 2026'da ise Pakistan'a ait PRSC-EO3 uzaktan algılama uydusu, Çin'in Long March-6 roketiyle yörüngeye yerleştirildi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki uydu teknolojileri ve uzay tabanlı gözlem alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirdi.

Çin ile Pakistan arasında anlaşma imzalanmıştı

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) ile CMSA arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağını bildirmişti.

Çinli taykonotlarla uzay istasyonuna uçacak olan Ali, buradaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA